الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن توقعات بموسم صيفي "ملتهب" هذا العام حيث يُنتظر أن تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة، تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق والتحذير جاء في إطار تقرير رسمي، يعد بمثابة جرس إنذار مبكر لمواطني المملكة والمقيمين فيها يرضضظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صيف لا يحتمل .. الأرصاد السعودية تحذر الحرارة ستتجاوز 50 درجة في هذه المناطق – الاستعداد واجب

قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز إن المملكة تستعد لصيف استثنائي من حيث درجات الحرارة، التي بدأت في الارتفاع مبكرًا منذ الربيع، حيث سُجلت 43 درجة مئوية في مناطق كالشرقية والوسطى والجنوب. وأوضح أن موسم الربيع الحالي يشهد تقلبات جوية حادة كونه مرحلة انتقالية، فيما تشير التقديرات إلى أن صيف 2025 قد يكون الأكثر حرارة في تاريخ البلاد، مع درجات حرارة متوقعة تتراوح بين 48 إلى 49 كحد أقصى، و38 إلى 39 كحد أدنى.

النعيرية في الصدارة

أشار التقرير إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد أقسى درجات الحرارة، حيث سجلت محافظة النعيرية في السنوات الخمس الماضية أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة، وصلت إلى 53°م في الظل، تليها الدمام والظهران. وسلط الضوء على مدينة جدة التي شهدت في عام 2010 درجة حرارة بلغت 52°م، ما يثير المخاوف من تكرار نفس السيناريو هذا الصيف، لا سيما مع تزامن موسم الحج مع ذروة حرارة الصيف.

حج 2025

أكد القحطاني أن حج هذا العام هو الأخير الذي يصادف فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الدورة القمرية ستُبعد موسم الحج عن فصل الصيف لمدة 16 عامًا قادمة. وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على إعداد تقارير مناخية دقيقة لمساعدة الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحجاج والمواطنين من آثار الحرارة.

نصائح مهمة لمواجهة موجات الحر القاسية

للتقليل من تأثير الحرارة المرتفعة أوصى المركز الوطني للأرصاد باتباع إرشادات السلامة الأساسية، ومنها: