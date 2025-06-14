الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد مفكر سياسي بارز في تصريح خاص لجريدة سعودي اون أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت الإيرانية تمثل المرحلة الثالثة من مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مفكر سياسي: الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل المرحلة الثالثة من خطة نتنياهو

واعتبر المفكر أن هذه الخطوات تحمل دلالات عميقة في سياق الصراع الإقليمي وتفتح آفاقا جديدة لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة.

الضربات الإسرائيلية وتأثيرها

شدد المفكر على أن الضربات الإسرائيلية ليست مجرد رد فعل على تصرفات إيران، بل هي جزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط وأوضح أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات إلى إضعاف الموقف الإيراني وتعزيز موقفها كقوة إقليمية رائدة.

استراتيجية نتنياهو

وبحسب المفكر، فإن استراتيجية نتنياهو تعتمد على الاستفادة من الأوضاع السياسية المتغيرة في المنطقة، حيث يغتنم أي فرصة لتعزيز نفوذ بلاده كما أشار إلى أن هذه الضربات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مما يجعلها أداة فعالة للضغط على طهران.

ردود الفعل الدولية

توقع المفكر أن تتوالى ردود الفعل من المجتمع الدولي تجاه هذه الضربات، محذرا من تأثيرها المحتمل على العلاقات بين الدول الكبرى وأشار إلى أن هناك قلقا متزايدا من تنامي التوترات العسكرية في المنطقة وقد تظهر تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

مستقبل الصراع

في ختام تصريحه، أشار المفكر إلى أن مستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل قد يحمل مفاجآت كثيرة، خاصة في ظل الأوضاع المتغيرة باستمرار وأكد على ضرورة متابعة التحركات السياسية والعسكرية عن كثب لفهم تأثيرها المستقبلي على الاستقرار الإقليمي.