الرياض - كتبت رنا صلاح - نجحت الجهات الأمنية في جازان في إلقاء القبض على مقيم كان ينقل سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود. العملية جاءت ضمن جهود الخلايا الأمنية المتواصلة لمكافحة التهريب وتطبيق الأنظمة المرعية في المملكة. تفاصيل الواقعة تكشف عن دور هذا المقيم في مساعدة المخالفين للوصول إلى أراضي المملكة بطريقة غير شرعية، مما يستدعي التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتلك الأفعال.

إلقاء القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين في جازان

المقيم الذي تم القبض عليه، كان يستعد لنقل المخالفين في مركبة خاصة، مما يؤكد التحديات التي تواجهها السلطات في ضبط مثل هذه الأفعال بعد متابعة دقيقة، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد موقع المركبة والقبض على المتورطين. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المخالفين الذين تم ضبطهم.

الجهود الأمنية المستمرة

تواصل الأجهزة الأمنية في جازان العمل على مكافحة مخالفات نظام أمن الحدود. تلك الجهود تهدف إلى حماية الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع وقد أكدت مصادر أمنية أن عمليات القبض على مثل هذه المخالفات ستستمر بشكل متواصل، وتستهدف جميع الأفراد الذين يسعون لاستغلال الثغرات في النظام.

دعوة للالتزام بالقوانين

تدعو السلطات جميع المقيمين والمواطنين إلى الالتزام بالقوانين المحلية، والتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة إن معرفة الجميع بحقوقهم وواجباتهم تعتبر خطوة مهمة لضمان سلامة المجتمع وتحقيق الأمن المنشود.