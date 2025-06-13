الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها القوية للهجوم الذي شنته إسرائيل على الأراضي الإيرانية واعتبرت هذا الهجوم اعتداء شنيعا يتنافى مع القوانين الدولية جاء ذلك خلال تصريح رسمي أصدرته وزارة الخارجية حيث أكدت السعودية على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.

السعودية تصف الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه اعتداء شنيع وغير مبرر

في بيانها أكدت المملكة أن الهجمات العسكرية تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة ما يهدد الأمن والاستقرار وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تعمل على تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتعزيز التعاون بين الدول.

دعوة للحوار والتهدئة

في نفس السياق دعت السعودية كافة الأطراف إلى ضبط النفس مؤكدة على أهمية الحوار في حل النزاعات وأوضحت أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الحالية ويجب البحث عن حلول سلمية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

السياق الإقليمي

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حيث تعتبر السعودية من الدول الداعية إلى استقرار المنطقة وتسعى المملكة إلى تعزيز دورها كوسيط لتحقيق الأمن والسلام وتكون صوتا للسلام في مواجهة التصعيد العسكري من أي جهة كانت.

تعمل المملكة، من خلال هذه التصريحات، على إرسال رسالة واضحة مفادها أن أي اعتداء على الدول هو بمثابة اعتداء على المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.