الرياض - كتبت رنا صلاح - تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية من أنواع التأشيرات التي تسمح للزائر بالدخول والخروج من البلاد عدة مرات خلال فترة صلاحية التأشيرة، وهي من التأشيرات المهمة والمفيدة للأفراد الذين يرغبون في زيارة المملكة أكثر مرة لأغراض سياحية أو تجارية أو عائلية، ويمكن الاطلاع على الشروط والأوراق الواجب تقديمها من خلال موقع سعودي اون في السطور التالية.

آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية: تعديلات على نظام الزيارة العائلية المتعددة وشروط الحصول عليها

تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية هي تصريح دخول يسمح لحاملها بدخول المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال فترة زمنية معينة، وتحتاج إلى استيفاء مجموعة من الشروط بحسب الجنسية والغرض من الزيارة، ومن أبرزها:

أن يكون لديهم جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

لا بد أن يكون لديهم سجل نظيف خالي من الجرائم.

يجب على المسافرين تقديم مستندات تثبت غرض الزيارة.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية عبر الإنترنت

من أجل التقديم على تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية عبر الإنترنت لا بد من توفير مجموعة من المستندات والأوراق ثم اتباع الخطوات السهلة والبسيطة التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الرسمية للتأشيرات السعودية.

اختر نوع التأشيرة.

ملء نموذج الطلب الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.

قدم المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.

دفع الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع المتاحة.

المدة والصلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية

نظرًا إلى أهمية تأشيرة الزيارة المتعددة وإقبال الكثير من المقيمين عليها لا بد من الإلمام بجميع المعلومات المتعلقة بها، وتكون ممثلة وواضحة في النقاط التالية:

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك وفقًا للغرض من الزيارة، ويسمح لحامل التأشيرة بالبقاء في المملكة لفترة تصل على 90 يومًا في كل مرة.

عدد مرات الدخول المسموح بها في تأشيرة الزيارة المتعددة السعودية عدة مرات، مع إمكانية الدخول والخروج دون قيود.

تمديد الزيارة المتعددة من خلال التقديم عبر الإنترنت، أو زيارة مراكز خدمات التأشيرات بشرط أن تكون الشروط المطلوبة مستوفاة، وينصح بالتقديم للتمديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بفترة مناسبة لتجنب أي مشكلات قانونية.

نظام الزيارة العائلية المتعددة توفر العديد من الفوائد والمزايا للزائرين، ومن أهمها المرونة فيما يتعلق بجدولة رحلاتهم وترتيباتهم الشخصية بفضل هذه التأشيرة، ويمكن للزائرين الدخول والخروج من المملكة حسب حاجتهم ودون الحاجة إلى تقديم طلب تأشيرة.