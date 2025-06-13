الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جوازات منفذ جديدة عرعر عن انتهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم مناسك الحج هذا العام وأكدت الجوازات على أن جميع المسافرين قد تم تسهيل مغادرتهم عبر المنفذ حيث حرصت الجهات المختصة على توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحة الحجاج.

جوازات منفذ جديدة عرعر تكمل إجراءات مغادرة الحجاج بعد تأدية مناسكهم بنجاح

تمكنت جوازات منفذ جديدة عرعر من إنهاء إجراءات المغادرة بشكل سريع مما ساهم في تخفيف الضغط على الحجاج عملت الفرق المختصة على تسريع عملية التدقيق في جوازات السفر والحقائب حيث استعدت بشكل مسبق لمواجهة أي تحديات قد تواجه المسافرين.

توجيهات سلامة وأمان

حرصت الجوازات على تنفيذ تعليمات السلامة والأمان خلال عملية المغادرة تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن مما أضفى طمأنينة على قلوب الحجاج وهم يغادرون الأراضي المقدسة.

شكر وامتنان

أعرب مسؤولو الجوازات عن شكرهم للحجاج على الالتزام بالتوجيهات والإرشادات معربين عن أملهم في عودتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء المزيد من المناسك والعبادات في السنوات القادمة وقد تم توجيه شكر خاص لجميع العاملين في المنفذ على جهودهم المبذولة لتسهيل إجراءات المغادرة.

خلال فترة الحج أثبتت جوازات منفذ جديدة عرعر قدرتها الفائقة على خدمة حجاج بيت الله مما يعزز مكانتها كأحد المنافذ الرئيسية المعنية بهذا الشأن.