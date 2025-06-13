الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل المديرية العامة للجوازات في السعودية نشر التوعية بشأن المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب الأعمال، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة وأحد هذه المخالفات التي يجب على كل صاحب عمل الحذر منها هو عدم الإبلاغ عن تخلف العامل عن العمل لأكثر من يومين دون أسباب واضحة حيث يشير القانون السعودي إلى ضرورة إشعار الجوازات بتلك الحالات، مؤكدًا أن التقاعس عن ذلك يعرض صاحب العمل لعقوبات مالية تتزايد تدريجيًا هدككض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فترة السماح يومين!! الجوازات السعودية تحذر صاحب العمل من عدم الإبلاغ عن تخلف العامل

وفقًا للتنظيمات الجديدة ألزمت المديرية العامة للجوازات أصحاب الأعمال بإبلاغها في حال تخلف أي عامل وافد عن عمله لمدة يومين أو أكثر ويشمل ذلك الحالات التي لا يقدم فيها العامل أسبابًا مقبولة لغيابه، مما يستوجب إشعار السلطات المختصة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجزاءات المقررة لهذا الفعل هي غرامات مالية تتصاعد حسب تكرار المخالفة، حيث تكون الغرامة المالية 1000 ريال في المرة الأولى، 2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في المرة الثالثة ويهدف هذا النظام إلى ضمان وجود سيطرة أفضل على العمالة الوافدة والتأكد من تنظيم وضعها بشكل قانوني.

تداعيات تكرار المخالفة والتحقيقات المحتملة

المخالفة لا تقتصر فقط على فرض غرامات، بل قد يتبعها تدقيق وتحقيق شامل بشأن أوضاع صاحب العمل والعامل المتخلف وفي حال اكتشاف أن العامل تم ضبطه وهو يعمل في مكان آخر أو تحت حساب صاحب عمل آخر، رغم ادعائه الهروب، فإن الجوازات ستقوم بمراجعة وضع صاحب العمل للتحقق من وجود مخالفات أخرى أو عمالة غير قانونية قد تكون موجودة تحت إشرافه.