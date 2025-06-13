الرياض - كتبت رنا صلاح - لبنان يشهد تصاعدا في التوترات بعد قرار تعليق رحلات الطيران وإغلاق المدارس في الجنوب يأتي ذلك في وقت حساس يشهد فيه لبنان حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوضع المتأزم، مما زرع القلق بين المواطنين والسكان في هذه المناطق.

تعليق رحلات الطيران وإغلاق مدارس الجنوب في لبنان مع تصاعد التوترات الأمنية

أعلنت شركات الطيران الكبرى عن تعليق رحلاتها إلى لبنان بسبب تصاعد الأحداث الأمنية المسافرون كانوا قد تلقوا إشعارات عاجلة تفيد بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم. هذا القرار يأتي بعد تزايد أحداث الشغب في الشوارع اللبنانية واحتجاجات المواطنين على الأوضاع المعيشية كثير من الناس أصبحوا في حالة من الإرباك، حيث يواجهون صعوبة في إعادة تنظيم خطط سفرهم.

إغلاق المدارس في الجنوب

في خطوة إضافية، قررت وزارة التربية الوطنية في لبنان إغلاق جميع المدارس في الجنوب هذه الخطوة تهدف إلى حماية الطلاب وطاقم التعليم من أي مخاطر محتملة القرار أثار ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور، حيث أبدى البعض قلقهم على مسار التعليم، بينما اعتبر آخرون أن السلامة تأتي في المقام الأول.

احتجاجات مستمرة ومخاوف من المستقبل

لبنان يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، ما يجعل الكثيرين يشعرون بعدم الأمان الاحتجاجات تتواصل في مختلف المناطق، ويعبر المواطنون عن استيائهم من الأوضاع المتردية الحكومة بحاجة إلى خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا والتواصل مع المجتمع الدولي للحصول على الدعم.