الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار ضمان صرف الدعم بشكل شهري، خدمة المستفيدين من حساب المواطن توضح كيفية تجنب إيقاف الدعم وعدم الأهلية، حيث إنه يعتبر أحد أبرز برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم، ومن خلال موقع سعودي اون يمكنكم التعرف على التفاصيل.

5 نصائح بتجنبك العقوبات وبتأمن مستحقاتك.. خدمة المستفيدين من حساب المواطن توضح كيفية تجنب إيقاف الدعم وعدم الأهلية

يوجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف دعم حساب المواطن للأفراد المستفيدين، ومن أبرز تلك الأسباب ما يلي:

عدم قيام المستفيد باستيفاء أحد الشروط الرئيسية الخاصة بصرف الدعم.

تجاوز الحد الأقصى للدخل الذي لا يمكن المستفيد من الحصول على الدعم.

وجود أي تغير في بيانات الأسرة مثل التغير في عدد أفراد الأسرة أو تركيبها.

سفر المستفيد الرئيسي لفترة خارج المملكة العربية السعودية لفترة تزيد عن تسعين يوم.

عدم تطابق المعلومات المقدمة من قبل المستفيد بالبرنامج مع البيانات المسجلة في الجهات الرسمية.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

بعد التعرف على أسباب وقف صرف حساب المواطن، نوضح لكم فيما يلي الفئات المستفيدة من دعم البرنامج:

السعودي غير المتزوج.

حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

زوجة المواطن السعودي.

الأسرة السعودية.

عائلة المواطنة السعودي المتزوجة من أجنبي.

شروط الحصول على أهلية دعم حساب المواطن

يوجد مجموعة من الشروط المحددة الواجب استيفاؤها لكي يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن، ومن أبرزها ما يلي:

المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

المستفيد يجب أن يكون مقيم بصورة دائمة على الأراضي السعودية.

عدم السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن 90 يوم.

عدم إقامة المستفيد في أي دور من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

بذلك، يكون قد تم التعرف على أبرز أسباب إيقاف دعم حساب المواطن، حيث إنه يوجد شروط محددة للتسجيل في البرنامج وضعتها الجهة المسؤولة عن البرنامج لكي يتم ضمان العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.