الرياض - كتبت رنا صلاح - تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا تتعلق بعودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، بمناسبة العام الجديد 2025، بناءً على أمر ملكي سامي وهذه الأخبار أشعلت آمال العديد من الأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة، حيث أن الدعم المقدم من المساعدة المقطوعة يُعتبر أحد أبرز برامج الدعم الحكومي، الذي يتم تقديمه بشكل غير مسترد غهطكد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمر ملكي سامي عودة إيداع المساعدة المقطوعة ابتداء من هذا التاريخ لعام 2025 لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. الموارد البشرية توضح

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بعودة إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور مع بداية العام الجديد 2025، وذلك بموجب أمر ملكي سامي.

ومن المعروف أن المساعدة المقطوعة تُعتبر أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث تتراوح قيمة الدعم المقدم بين 10,400 ريال سعودي كحد أدنى، و30,000 ريال كحد أقصى، ويتم تحديد المبلغ بناءً على حاجة كل أسرة.

لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خرجت لتؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

حيث نفت الوزارة تمامًا صحة الأخبار المتداولة عن صرف المساعدة المقطوعة في الدورة 36، مشيرة إلى أن هذه الأنباء ليست سوى شائعات لا ينبغي تصديقها.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الحصرية والتحديثات الرسمية حول أي قرارات أو برامج جديدة.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025

بالنسبة لشهر يناير 2025 سيتم إيداع الدفعة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور في يوم الأربعاء 1 يناير 2025، دون أي تأخير أو تبكير، حيث أن هذا اليوم يوافق يوم عمل طبيعي كما هو الحال في الأشهر السابقة، سيتم التعامل مع أي حالات استثنائية مثل العطلات وفقًا للظروف، ولكن بالنسبة لهذا الشهر تحديدًا، سيكون يوم 1 يناير هو موعد إيداع الدعم.