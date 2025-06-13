الرياض - كتبت رنا صلاح - حساب مواطن يعتبر واحد من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم الأسر أصحاب الدخل المحدود بالمملكة العربية السعودية وخاصة مع اقتراب موعد صرف الدعم لهذا الشهر يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن البيانات المسجلة في البرنامج.

خطوة بخطوة | طريقة الاستعلام عن البيانات المسجلة في حساب المواطن وتحديثها

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من اجل الاستعلام عن بيانات المسجل في حساب مواطن،ـ سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب مواطن.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك من الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الإلكتروني، ثم حدد خيار الدفعات.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

انقر على البحث، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

خطوات تحديث حساب المواطن

يمكنك تحديث البيانات الخاصة بحساب مواطن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، سنوضح مجموعة من أهم الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تحديث البيانات:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب مواطن.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك من الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الصفحة الرئيسية، ثم اختر تفاصيل الطلب.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها والتي ترغب في تعديلها ومنها عدد أفراد الأسرة، أو العنوان أو الدخل الشهري للأسرة.

الضغط على تحديث بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

شروط استحقاق حساب المواطن 1446

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يقيم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك المتقدم عقارات باهظة الثمن.

تقديم الأوراق والمستندات بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

لا بد أن تتطابق البيانات المسجلة في البرنامج مع الجهات الرسمية للحكومة.

الاستعلام عن البيانات المسجلة في حساب المواطن تعتبر واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمملكة العربية السعودية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من أهم الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن البيانات وخطوات تجديد البيانات.