الرياض - كتبت رنا صلاح - منصة قوي تعتبر واحدة من أهم المنصات المقدمة بالمملكة العربية السعودية التي تقام العديد من الخدمات ومن أهم تلك الخدمات يمكنك الاستعلام إذا كان المنشأة الخاصة بك مسجلة في توطين أم لا، لذلك سنوضح من خلال سعودي أون الخطوات التي يجب إتباعها التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن منشأتك.

بالخطوات | كيف أعرف أن منشأتي مسجلة في توطين عبر منصة قوى.. اعرف الآن

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من اجل الاستعلام عن المنشآت الخاصة بك إذا كانت مسجلة أم لا في منصة قوي، سنوضح تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة قوي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك من رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الضغطعلى تسجي المرورو، في حالة أن المنشأة مسجلة في قوى سيتم عرض كل المنشآت المسجلة برقم الهوية.

الاستعلام عن حسابك في منصة قوي

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن حسابك من خلال منصو قوي بالمملكة العربية السعودية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة قوي.

الضغط على تسجيل جديد، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة منك ومنها رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

انقر على إرسال رابط التفعيل، وفي حالة امتلاك حساب خلال منصة ابشر يجب إدخال رقم الجوال المسجل، وسوف يتم استقبال كود التفعيل على الجوال وكتابته في المكان المخصص له.

وسوف يتم عرض هل لديك حساب على قوى أم لأ.

منصة قوي واحدة من أهم المنصات بالمملكة العربية السعودية التي تسعى إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين ومن أهم الخدمات المقدمة الاستعلام عن المنشأة في التوطين من خلال المنصة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من أهم تلك الخطوات حول الاستعلام عن المنشآت الخاصة بك مع توضيح خطوات الاستعلام عن حسابك في منصة قوي.