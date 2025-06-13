الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من مواطنيها من خلال توفير برامج الدعم التي تقدم لهم مبالغ مالية بصورة شهرية تمكنهم من تلبية متطلباتهم المعيشية، ولذلك من المهم التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدة قبل تقديم الطلب، ومن خلال موقع سعودي اون تعرف على تلك الشروط وخطوات التقديم.

لكل من يرغب في الحصول على الدعم | تعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدة للفئات المستحقة للدعم، وهي تتمثل في الآتي:

مقدم الطلب يشترط أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا بصورة دائمة داخل الدولة وعدم السفر خارجها لفترة تتجاوز ثلاثة شهور.

عدم وجود أي سجل تجاري أو عقار مسجل باسم المواطن.

عدم صدور أي حكم جنائي على المتقدم.

صاحب الطلب يجب أن يكون ضمن الفئة ذات الدخل المنخفض.

التزام المواطن بكافة متطلبات الوزارة مثل متابعة الأبناء في التعليم ورعايتهم بالشكل المناسب.

طريقة التسجيل في الضمان المطور إلكترونيًا

بعد التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، نوضح أن يتم تقديم طلب التسجيل في البرنامج إلكترونيًا باتباع الآتي:

زيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية “من هنا”.

ثم الانتقال إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.

رفع المستندات المطلوبة مع الطلب على المنصة، ويشترط أن تكون واضحة.

الموافقة على الشروط والتعليمات المعروضة على الشاشة.

ثم إرسال الطلب لكي يتم دراسته من قبل الوزارة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يهتم المستفيدين قبل موعد الصرف الشهري بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور للتعرف على قيمة مستحقاتهم المالية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا”.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

تحديد برنامج الدعم من بين البرامج الظاهرة.

ثم الضغط على خيار التحقق.

إدخال البيانات المطلوبة لكي تظهر نتيجة الاستعلام التي تشمل موعد الصرف وقيمة الدعم.

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور واحدًا من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف تقديم الدعم إلى المواطنين أصحاب الدخل المحدود وذلك من خلال حصولهم على مبالغ مالية بشكل شهري بعد التأكد من تطابق الشروط والمعايير.