نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسة رياضية توصي باستراحة لأربعة أسابيع للاعبي كرة القدم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أوصت دراسة حديثة بمنح لاعبي كرة القدم فترة راحة إلزامية خارج الموسم لأربعة أسابيع من بينها أسبوعان ينقطع فيها اللاعب تمامًا عن ممارسة أي نشاط مع عدم التواصل مع النادي أو المنتخب الوطني.

واتفق سبعون خبيرًا في المجال الطبي والأداء على 12 توصية ضمن دراسة أصدرها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) اليوم لحماية اللاعبين من جدول المباريات المزدحم وعواقب الإجهاد.

وتشمل الإجراءات الوقائية فترة إعادة تدريب لمدة أربعة أسابيع كحد أدنى بعد فترة راحة خارج الموسم قبل العودة إلى المنافسات.

وأوضح كبير مستشاري وحدة الأداء العالي في فيفبرو "دارين بورجيس" أن نتائج هذه الدراسة تُظهر أن هناك معايير دنيا معينة مثل الراحة الكافية بين المباريات، وفترات الراحة المناسبة خارج الموسم، وهي معايير منطقية ومتماشية مع الأدلة العلمية، وقبل كل شيء، تتطلبها معايير الصحة والسلامة المهنية العالمية.

وأشار فيفبرو إلى أهمية الإجراءات الوقائية التي تشمل أيضًا فترة إعادة تدريب لمدة أربعة أسابيع كحد أدنى بعد فترة الراحة في نهاية الموسم قبل العودة إلى المنافسات، وإدارة إجهاد السفر، لضمان الحصول على أفضل النتائج لأداء اللاعبين