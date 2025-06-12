نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أضاحي" يختتم موسم حج 1446 بتوزيع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) أعماله التشغيلية لموسم حج 1446هـ، محققًا إنجازًا استثنائيًا، عبر أكثر من 25 ألف موظف ما بين إداريين وفنيين ومهندسين وأطباء بيطريين، من الكوادر البشرية العاملة في هذا المشروع.

وأوضح المشرف العام على المشروع سعد الوابل أن المشروع أنهى مهامه التشغيلية بكفاءة عالية من خلال 7 مجمعات تشغيلية مجهزة بأحدث التقنيات، ما أسهم في تسريع عمليات الذبح والمعالجة، وضمان سلامة اللحوم، حيث أتم عمليات الذبح والمعالجة لأكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي، في إنجاز يعكس الجهود المكثفة لتلبية متطلبات ضيوف الرحمن، وضمان إيصال اللحوم إلى مستحقيها بأعلى درجات الموثوقية والجودة.

وأشار إلى أن المشروع استفاد هذا الموسم من تطبيق تقنية التجميد السريع الفوري، التي تسهم في خفض درجة حرارة اللحوم مباشرة بعد الذبح، ما يعزز جودتها ويقلل من فرص التلوث خلال النقل والتخزين، إلى جانب تشغيل 130 ثلاجة تجميد بطاقة استيعابية تفوق 820 ألف رأس، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات موحدة للتعقيم في جميع مواقع الذبح.

ولفت النظر إلى أن الموسم الحالي شهد توسيع التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم في تقديم تجربة تشغيلية متكاملة، وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنسيق وسرعة الإنجاز.

وفي جانب التوزيع، أفاد الوابل بأن المشروع وزع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها، عبر آليات متطورة تضمن الشفافية والكفاءة، وذلك بالتعاون مع 54 جمعية خيرية، في تجسيد واضح لرسالة المشروع الإنسانية والاجتماعية