نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها الدعوية والتوعوية في مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بالتنعيم في مكة المكرمة تزامنًا مع توافد جموع المعتمرين لموسم العمرة للعام الحالي 1446هـ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، لتقديم جميع الخدمات على أعلى مستوى.

وتتمثل الخدمات الدعوية والإرشادية التي تقدمها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية لمرتادي مسجد التنعيم في الرد على الأسئلة الشرعية واستفسارات ضيوف الرحمن المتعلقة بمناسك العمرة من خلال كبائن التوعية الإسلامية بمشاركة الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية، حيث يتواجدون على مدار الساعة في موقع العمل من أجل تقديم خدمات توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن الذين قَدِموا لأداء مناسك العمرة من مشارق الأرض ومغاربها كافة.

كما فعلت الأمانة الشاشات الإلكترونية التي تبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية متعددة في داخل المسجد إلى جانب تشغيل المكتبة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تضم العديد من الكتب والمطويات الإرشادية حيث تتيح هذه المكتبة تحميل الكتب عبر الهواتف النقالة عن طريق قراءة الباركود.

وتأتي هذه الخدمة في إطار توظيف الوزارة التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب توزيع المطبوعات الدينية بعدة لغات عالمية، وتهدف هذه البرامج الدعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعية المعتمرين بكيفية أداء مناسك العمرة على هدي الكتاب والسنة النبوية المطهرة والتيسير عليهم والحث على السكينة في العمرة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه