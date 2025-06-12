الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة السعودية عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين تشمل جميع الفئات من المدنيين والعسكريين، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين معيشة المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والوفاء بمتطلبات العيد صجوعه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عيدية خرافية للمتقاعدين في السعودية .. زيادة استثنائية في الرواتب قبل عيد الأضحى بأيام

أكدت الجهات الرسمية أن الزيادة ستكون بنسب متفاوتة تحسب وفقًا للراتب التقاعدي لكل فرد، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الدخل المحدود، بما يضمن حصول هذه الفئة على دعم إضافي يعينهم على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

وستصرف الزيادة ضمن الدفعة القادمة من المعاشات التقاعدية، والتي تصادف موعدها مع الفترة التي تسبق عيد الأضحى مباشرة وتستهدف هذه الزيادة فئة المتقاعدين على اختلاف فئاتهم، لتشمل:

المتقاعدين المدنيين في مختلف القطاعات الحكومية.

المتقاعدين العسكريين، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة والأمن الداخلي.

الأرامل والورثة المستفيدين من نظام التقاعد.

أهداف القرار وتأثيره المباشر

تأتي هذه الزيادة في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الأمان المالي والاجتماعي للمتقاعدين، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ومن أبرز الأهداف التي يسعى إليها القرار:

توفير دعم إضافي قبل عيد الأضحى: لتمكين المتقاعدين من شراء مستلزمات العيد وإدخال البهجة إلى أسرهم.

تعزيز الاستقرار المالي: ومساعدة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم اليومية دون ضغوط مالية.

رفع جودة الحياة: من خلال تمكين كبار السن من العيش بكرامة في مرحلة ما بعد التقاعد.

ردود فعل إيجابية في أوساط المتقاعدين

قوبل القرار بترحيب واسع من قبل المتقاعدين والمواطنين على حد سواء، حيث وصف كثيرون هذه الخطوة بأنها تعكس روح الوفاء والتكافل التي تميز المجتمع السعودي، وتؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها ممن خدموا في مختلف القطاعات لسنوات طويلة.

كما عبر العديد من المتقاعدين عن ارتياحهم لهذه الزيادة مشيرين إلى أنها ستُحدث فرقًا ملموسًا في قدرتهم على الإنفاق خلال موسم العيد، وخاصةً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية.