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ولي العهد يعزي رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية

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ولي العهد يعزي رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية

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أحمد جودة - القاهرة -  

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية.
وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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