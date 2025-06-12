الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه السعودية نحو تحقيق تحولات جذرية تهدف إلى جعلها مركزًا عالميًا للاستثمار والسياحة والإقامة ومن خلال سلسلة من المبادرات والتعديلات التشريعية، أعلنت السعودية عن نوع جديد من الإقامة الدائمة شبه المجانية، خطوة جريئة تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، لتنافس بذلك دولًا رائدة مثل الإمارات ففحصر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

رسميًا: السعودية توجه ضربة للإمارات وتعلن عن نوع إقامة دائمة جديدة شبه مجانية

تقدم السعودية مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي توفر مزايا متعددة للمقيمين، ومنها:

الإقامة المميزة: تُمنح لأصحاب الاستثمارات أو المؤهلات العالية، وتتيح حرية التنقل والعمل دون الحاجة إلى كفيل.

الإقامة الدائمة الجديدة: خيار اقتصادي ومرن يسمح لحامله بالإقامة والعمل بحرية داخل المملكة.

الإقامة العائلية: تُمكن الوافدين من استقدام أفراد أسرهم.

الإقامة الدائمة الجديدة

الإقامة الدائمة الجديدة تمثل نقلة نوعية بين أنظمة الإقامة المتوفرة، حيث تقدم مزايا تجعلها الخيار الأفضل للراغبين في العيش والعمل داخل السعودية. من بين أبرز هذه المزايا:

يمكن لحاملي هذه الإقامة دخول البلاد في أي وقت دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تتيح الإقامة أداء الحج والعمرة بسهولة.

يُسمح للمقيمين بالعمل في أي قطاع دون الحاجة إلى كفيل.

الوصول للخدمات الأساسية تشمل التعليم والصحة وجميع الخدمات الحيوية.

سهولة التقديم والتكلفة الاقتصادية

تعد الإقامة الدائمة الجديدة الأكثر مرونة واقتصادية مقارنة بغيرها، حيث يتم التقديم عليها عبر منصة إلكترونية مخصصة، من خلال تقديم الوثائق المطلوبة وسداد رسوم رمزية وهذا النوع من الإقامة يُعتبر حلاً مثاليًا للأفراد الذين يسعون للعيش والعمل في بيئة مستقرة ومتطورة.

السعودية تنافس بقوة في المنطقة

مع إطلاق هذا النظام، تعزز السعودية قدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب، مما يضعها في منافسة مباشرة مع الإمارات وغيرها من الدول والإقامة الدائمة الجديدة تأتي كجزء من رؤية طموحة تهدف إلى جعل المملكة الخيار الأول للعيش والعمل في المنطقة.