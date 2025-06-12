الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج حافز طاقات لكل الباحثين عن العمل، وتستطيع التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة.

رابط التسجيل المباشر في برنامج طاقات للباحثين عن عمل 2025.. والخطوات

تستطيع التسجيل في برنامج حافز طاقات للباحثين عن العمل بخطوات بسيطة:

أدخل إلى منصة طاقات الإلكترونية.

سجل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك على المنصة.

أدخل رمز التحقق لإتمام العملية الخاصة بالدخول.

أختر التسجيل في برنامج حافز.

تعبئة كل البيانات التي تكون مطلوبة منك.

الموافقة على كل الشروط والأحكام وهذا بعد الاطلاع عليها.

في النهاية تضغط على زر تأكيد الطلب لإرسال طلب التسجيل.

شروط التسجيل في حافز

يوجد العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لكي تستطيع التسجيل في حافز، وهذه الشروط هي:

يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر في العام السابق للتقديم.

يكون لائق بدنيًا وقادر على أداء العمل.

عمر الشخص المتقدم يكون بين 20 عام و 35 عام.

يكون قد أكمل تعليمه بطريقة نهائية.

على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

الالتزام الجاد بالبحث عن وظيفة في المملكة.

عدم امتلاك المتقدم أي سجل تجاري يكون نشط.

لا يكون الشخص من المقيمين في مراكز الأيواء أو دار الرعاية الاجتماعية.

تقوم حافز بتوفير دعم مالي شهري يمكن أن يصل قدره إلى 2000 ريال سعودي للمستفيدين، ولمدة تصل إلى أكثر من 12 شهر، وهذا بشرط التزامهم بالبحث الجاد عن وظيفة وعدم الاعتماد فقط على الإعانة كمصدر دخل.