الرياض - كتبت رنا صلاح - رابط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي مُتاح الآن، فهذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، ويستهدف الأسر التي تكون في أشد الحاجة إلى الدعم المادي، ويقدم أشكال مختلفة من الدعم لهم بواسطة التسجيل فيه؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

رابط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي 2025: دليل المستخدم الشامل

تُتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رابط وخطوات مخصصة لإجراء تسجيل الدخول في برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهي جاءت على النحو التالي:

الولوج إلى صفحة نظام الضمان الاجتماعي المطور “من هُنا“.

الضغط على زر “ابدأ الخدمة”.

سيطلب إنشاء حساب جديد عبر إدخال اسم المستخدم، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية والعنوان الوطني وغيرها من البيانات الشخصية.

التأكد من دقة وصحة البيانات المُدخلة، وإرفاق المستندات اللازمة التي تثبت أهلية الاستفادة في المكان المخصص لها.

عند الانتهاء يتم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي السعودي

عند التسجيل في برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور ينبغي إجراء الاستعلام لمعرفة حالة التأهيل من عدمها، وهذا يتم باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى حساب المتقدم الشخصي في نظام الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

ثم التوجه إلى تبويب “نتائج أهلية الضمان المطور” من القائمة الرئيسية.

تدوين رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، وتحديد الدفعة المُراد الاستعلام عنها.

النقر على أيقونة “بحث” وستظهر صفحة بها نتيجة الأهلية، مع إمكانية الاعتراض في حال عدم القبول ومعرفة الأسباب.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي

تجدر الإشارة إلى أنه في الغالب يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور مع بداية كل شهر ميلادي، ولكن في حالة التزامن مع إجازة رسمية يتم تعديل تاريخ الصرف لضمان حصول كافة المؤهلين على مستحقاتهم دون أي تأخير، وتبعًا للجدول الزمني يتم صرف الدفعة الجديدة يوم الأحد 1 يونيو 2025م المُقبل بدون أي تغيير.

يساهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور السعودي في النهوض بواقع الأفراد والأسر ذات الدخل المحدود ماديًا في المملكة، ويقدم الدعم المادي أو يوفر فرص للتأهيل والتدريب والحصول على وظيفة مناسبة.