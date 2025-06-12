الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد بنك التنمية الاجتماعية من أشهر المؤسسات البنكية داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم من خلاله تقديم عدد من القروض بالكثير من المميزات، فقد أعلن البنك عن قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بدون كفيل وبدون رسوم، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بدون كفيل وبدون رسوم

في حالة الرغبة في التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يتطلب من المتقدم اتباع عدد من الخطوات الإلكترونية ونحن سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية “من هنا“.

حدد خدمات للأفراد.

انقر على تمويل العمل الحر.

يطلب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب رفع المستندات والتأكد من صحتها.

يجب مراجعة البيانات ثم انقر على زر التقديم.

يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الخاص بالبنك.

شروط استحقاق قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن باقة من الضوابط والشروط التي يجب أن يلتزم بها الراغب في التقديم على هذا القرض ونحن سوف نسردها لكم فيما يلي:

القرض للسعوديين والمقيمين.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

عدم استمرار المتقدم في وظيفة حكومية أو خاصة.

عدم وجود قروض لم يتم سدادها من قبل.

مدة السداد للقرض لا تزيد عن 40 عامًا.

عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 إلى 60 عامًا.

الأوراق المطلوبة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

بعد أن تم التعرف على الشروط يجب أن يتم إرفاق المستندات القانونية ونحن سوف نوضح لكم هذه الأوراق من خلال النقاط التالية:

صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.

مستند يثبت محل الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

مستند الحساب البنكي.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية من أبرز القروض التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث من خلال هذا القرض يتم الحصول على القيمة المالية التي تساعد في بدء المشروع الخاص بك.