الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر تأشيرة العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم التطورات التي تم حدوثها في سوق العمل السعودي في السنوات الماضية وهي واحدة من التأشيرات التي تحمل العديد من المميزات وهي واحدة من التأشيرات التي تحمل العديد من المميزات ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على التأشيرة، لذلك سن ضح من خلال سعودي اون خطوات الحصول على التأشيرة.

العمل السعودية تطلق تأشيرة للمقيمين بدون كفيل تتيح العمل بحرية كاملة لجميع الفئات والشركات

أوضحت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على تأشيرة المقيمين بدون كفيل، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون للمتقدم عقد عمل واحد بين صاحب العمل والشخص.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك بشرط أن تكون سارية الصلاحية ومنها شخصية وجواز السفر وشهادة من المؤهل العلمي.

اجتياز المتقدم للفحص الطبي من أجل تأكد أنه لا يعاني من الأمراض المعدية.

خطوات الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل خطوات الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصور قوي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

الضغط على تأشيرة العمل بدون كفيل من بين الخدمات الإلكترونية التي أمامك.

إرسال إثبات مالي وجواز السفر مع تقديم جميع التقارير الطبية.

الضغط على تقديم الطلب.

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص في الوقت الحالي هي التعرف على طرق الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة العربية السعودية بدون كفيل، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على تأشيرة مع توضيح الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على تأشيرة بشكل إلكتروني.