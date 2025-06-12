الرياض - كتبت رنا صلاح - في عملية أمنية نوعية، تمكنت الجهات الأمنية في منطقة جازان من القبض على شخص يشتبه بقيامه بترويج كمية كبيرة من الحشيش وتبلغ الكمية التي تم ضبطها 142 كيلوغراماً، مما يعكس حجم المخاطر المتزايدة التي تشكلها المخدرات على المجتمع.

إلقاء القبض على مُروج بحوزته 142 كيلوغراماً من الحشيش في منطقة جازان

قامت الجهات الأمنية بمتابعة دقيقة ومستمرة لتحركات الشخص المطلوب وحيث تم تنفيذ عملية القبض بعد جمع معلومات كافية حول نشاطه المشتبه فيه وقد تمت العملية في وقت قياسي، مما يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم.

دور المجتمع في مكافحة المخدرات

أكدت السلطات أهمية دور المجتمع في دعم جهود مكافحة المخدرات وعبرت عن استعدادها لتلقي أي معلومات تسهم في الكشف عن مثل هذه الجرائم وإن التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية يعد ركناً أساسياً في المحافظة على أمن وسلامة البلاد.

عقوبات المخالفين

تفرض القوانين المحلية عقوبات صارمة على المتورطين في تجارة وترويج المخدرات وحيث يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية كبرى، مشددة على ضرورة القضاء على هذه الآفة للحفاظ على سلامة الأجيال القادمة.

في الختام، تعبر هذه العملية عن التزام الجهات المختصة بحماية المجتمع من آفة المخدرات، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار.