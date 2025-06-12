الرياض - كتبت رنا صلاح - تزينت سماء السعودية بمشهد استثنائي يوم أمس حيث ظهر ما يعرف بقمر الفراولة بشكل واضح وهذا القمر الكامل الذي يعتبر الأول لشهر يونيو أضفى على الأجواء جمالا خاصا، مما جذب أنظار المواطنين والمقيمين على حد سواء وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية منذ القدم، لكن هذا العام يحمل طابعا خاصا حيث انتظره الكثير لالتقاط الصور والاستمتاع بمشاهدته.

قمر الفراولة يظهر في سماء السعودية ولن يتكرر حتى 2043

قمر الفراولة هو اسم يُطلق على القمر الكامل الذي يظهر في شهر يونيو ويعرف هذا الاسم تقديراً لفترة حصاد الفراولة في بعض الثقافات ولكن ما يزيد من أهمية هذه الظاهرة هو أنها لن تتكرر مرة أخرى حتى عام 2043 وبالتالي، فإن مشاهدة هذا الحدث هذه السنة تشكل فرصة نادرة للمهتمين بعالم الفلك.

تفاعل المواطنين مع المناسبة

أبدى مواطنون ردود فعل إيجابية، حيث نُظمت فعاليات متنوعة لاستقبال هذا الحدث الفلكي وبينما توافد العديد من الأشخاص إلى الأماكن العامة والحدائق لمشاهدة القمر الفضي في ظاهرة فريدة أضفت بهجة على قلوب الجميع.

استقطاب الإعلام والمهتمين بالفضاء

تتحدث وسائل الإعلام المحلية والدولية عن هذه الظاهرة، مما يجعلها حدثا يستقطب المهتمين بعالم الفلك وتناول الخبراء الموضوعات المرتبطة بقمر الفراولة وكيفية تأثيره على البيئة والأنظمة البيئية في المنطقة.

في النهاية، أكد علماء الفلك أن رؤية قمر الفراولة هي تجربة لا تُنسى، وينبغي للمواطنين استغلال الفرصة للاستمتاع بعالم السماء المتلألئة.