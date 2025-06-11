نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" تنجز مهامها المعنية بوصول الحجاج وتمكين الجهات الحكومية خلال الحج وتستعد عبر منافذ المملكة لمغادرتهم إلى بلدانهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنجزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خططها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ المعنية بوصول حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة طريق مكة بالتكامل مع وزارة الداخلية ومختلف الجهات الحكومية المعنية بالحج وخلال الحج عبر تمكين هذه الجهات تقنيًا بشكل أسهم في تنظيم وإدارة الحشود بفعاليّة ومقدرة عاليتين، ضمن منظومة تكاملية هدفت إلى الارتقاء برحلة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وتواصل "سدايا" عبر كوادرها الفنية والهندسية الدعم التقني لمحطات العمل في المنافذ البحرية والجوية والبرية بالمملكة لتأمين سلاسة مغادرة الحجاج بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتم تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، علاوة على تجهيز البنية التحتية التقنية للمحطات وفق أفضل المواصفات، لضمان جاهزية جميع المنافذ وسرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن.

وأسفرت جهود "سدايا" خلال موسم حج هذا العام، عن إطلاق وتفعيل مجموعة من المشروعات الرقمية المتطورة يشرف عليها كوادرها التقنية والفنية المتخصصة لتعزز من إسهامها في تيسير رحلة الحجاج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي (8) دول في العالم نُفذ في (12) مطارًا فيها مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي جعلت خدمة ضيوف الرحمن أولوية وطنية وعززتها بكونها ضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وشملت هذه الجهود دعم مبادرة "طريق مكة" في 12 مطارًا دوليًا بالعالم لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة إنهائها، من خلال تجهيز محطات تسجيل السمات الحيوية للحجاج بأحدث التقنيات، إلى جانب تجهيز البنية التحتية الرقمية عالية الجاهزية في هذه المطارات.

وأسهمت "سدايا" في تطوير المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح" التي أطلقتها وزارة الداخلية، التي تُصدر التصاريح الرسمية لحجاج الداخل والخارج لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعمل هذه المنصة بتكامل تقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة "نسك"، وتشمل أيضًا تصاريح العاملين والمتطوعين والمركبات المرافقة، مع إمكانية استعراضها رقميًا عبر تطبيق "توكلنا".

ورافق التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" ضيوف الرحمن في مختلف رحلاتهم وتنقلاتهم مع ما يوفره من باقة متكاملة من الخدمات التي تشمل استعراض تصاريح الحج، وخدمة "أسعفني" ونداء الاستغاثة للحالات الطارئة، وخدمة الطقس، والمصحف الشريف، وغيرها من الخدمات التي عززت من سلامة الحاج وتيسير أدائهم لمناسكهم، إضافة إلى خدمة شهادة إتمام فريضة الحج عبر التطبيق، الصادرة من وزارة الحج والعمرة، التي تُثبت أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ، وتُعرض بصيغة رقمية.

وبرز دور "سدايا" في تشغيل مركز عمليات مكة الذكية "SMART MOC"، الذي يُعد من أهم الركائز التشغيلية التقنية في موسم الحج، الذي ضمّ منظومات رقمية متقدمة أسهمت بشكل كبير في عمليات الرصد والتحليل اللحظي للحشود، ومن ضمنها منصة "بصير" بالتعاون مع وزارة الداخلية التي عززت من فاعلية إدارة الحشود في الحرمين الشريفين بكفاءة عالية، بالإضافة إلى منصتي "سواهر" و"سواهر قيادة" اللتين تأتيان بالتكامل التقني مع وزارة الداخلية لبث وتحليل كاميرات المراقبة الأمنية، ودعم الجهات المعنية في اتخاذ القرار السريع والفعّال، مما عزز من مستوى الكفاءة الأمنية في المشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها.

وامتدّ دعم "سدايا" بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنظومة حج هذا العام 1446هـ، بتشغيل كاميرات بعيدة المدى مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، دعمن كفاءة العمليات، ومكنت الجهات المعنيّة العاملة في المواقع الحيوية بالحج، وفي المشاعر المقدسة، من أداء مهامها بكفاءة أعلى، من خلال توفيرها تغطية شاملة ورصد لحظي معتمد على حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أتاح سرعة الاستجابة واتخاذ القرار الفوري، مما عزز من كفاءة العمليات خلال موسم الحج.

وفي جانب العمل الخيري، عززت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" -إحدى مبادرات "سدايا"- من حضورها في موسم الحج لهذا العام، عبر مشاريع إنسانية شملت كفالة الحجاج ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وتوفير وجبات الطعام وسقيا الماء، ودعم برنامج الأضاحي بالشراكة مع مشروع "أضاحي" من خلال تمكين المضحين من أداء النسك وإيصاله إلى مستحقيه، بالإضافة إلى أجهزة التبرع الذاتي المنتشرة في المشاعر المقدسة.