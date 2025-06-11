نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 97.7% نسبة رضا الحجاج عن الخدمات العلاجية بمنشآت تجمع مكة الصحي في حج 1446 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بلغت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات الصحية المقدمة في منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي 97.7% خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، وفقًا لنتائج منصة قياس رضا المرضى الحجاج "بريسجيني" عن تجربتهم الصحية خصوصًا في أقسام التنويم والطوارئ.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن تجربة الحاج تقاس عن طريق مسح QR، الذي بدوره يظهر الاستبانة الخاصة بقياس الرضا، فيما يقاس الرضا من قبل الحاج بشكل مباشر أو أجهزة تابلت محمولة من قبل الكشافة أو موظفي تجربة المريض، وتتوفر 8 لغات للتقييم.

وأفاد بأن هذه النتائج تبرهن نجاح الجهود الإستراتيجية التي يقودها التجمع ممثلًا بالإدارة التنفيذية لتجربة المريض، عبر تطبيق سياسات وإجراءات نوعية في منشآت المشاعر المقدسة، سعيًا للارتقاء بجودة الرعاية وتعزيز تجربة المريض.

وأعاد التجمع تصميم خارطة رحلة الحاج العلاجية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع الحصول على الخدمات، وتقليل عدد المحطات غير الضرورية داخل المنشآت، مما أسهم في تقليص وقت الانتظار وتحسين تدفق الخدمة، من خلال استخدام بطاقات تعريفية إرشادية توضح خطوات الخدمة للحاج منذ دخوله المنشأة وحتى انتهاء رحلته العلاجية، مما أدى إلى وضوح الإجراءات ورفع مستوى الرضا، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الصحية الرقمية، التي عززت كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.

ويؤكد تجمع مكة الصحي أن هذه التحسينات تأتي ضمن التزامه الراسخ بتقديم رعاية صحية إنسانية ومتكاملة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي