الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت إحصائيات رسمية حديثة زيادة ملحوظة في عدد المشتغلين خلال موسم الحج هذا العام وحيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين في خدمة الحجاج 420070 شخصا لتلبية احتياجات 1673230 حاجا وحاجة وهذه الأعداد تعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

إجمالي المشتغلين في الحج يصل إلى 420,070 لخدمة 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة

تنوعت الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، حيث شملت الرعاية الصحية، الإرشاد، والنقل وتمركزت الفرق المخصصة في مختلف النقاط الاستراتيجية لضمان سلاسة الحركة وتيسير إجراءات الحج وهذه الجهود تعد جزءاً من الخطة الشاملة للسلطات السعودية لتحسين تجربة الحجاج وتحقيق أعلى معايير السلامة.

تنظيم وحضور دولي واسع

تميز موسم الحج هذا بتواجد دولي متنوع، حيث جاء الحجاج من مختلف دول العالم وساهم التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنظيم فعاليات ومناشط دينية وفكرية، لتعزيز التواصل بين المشاركين وتبادل الثقافات وكما أظهرت الدراسات أن الحجاج يفضلون الاستفادة من الخدمات التكنولوجية خلال فترات إقامتهم.

أرقام تدل على نجاح الجهود

تشير الأرقام إلى نجاح المهام اللوجستية، حيث تم إتمام جميع مراحل الحج بسلاسة، مما ساهم في توفير بيئة آمنة ومريحة والأعداد الكبيرة من المشتغلين تعكس الالتزام الكبير من قبل المملكة العربية السعودية لتحسين جودة الخدمة خلال هذا الموسم المهم.

في ختام التقرير، تُظهر الإحصائيات الجديدة الفعالية والجاهزية التي قامت بها المملكة لضمان نجاح موسم الحج، مما يعزز سمعتها الدولية في تنظيم هذه الفعالية الكبرى.