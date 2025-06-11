الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الإشارة الصفراء ليس سببًا لكي يحصل السائق في الشوارع السعودية عن مخالفة، ولكن هناك بعض الحالات التي يكن أن تقع بها تلك الغرامة وفقًا لما أوضحه المرور السعودي، ويمكن أن يتم التعرف على تلك الحالات وكامل التفاصيل الخاصة بالغرامات المرورية في المملكة الآن عبر موقعنا سعودي أون.

المرور السعودي يوضح الحالات التي يعتبر فيها تجاوز الاشارة الصفراء قطع اشارة رسميا

هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يتعرض السائق بها إلى غرامة مالية لأنه تجاوز الإشارة الصفراء، والتي من المفترض ألا تكون قطع رسمي للإشارة، وتلك الحالات هي:

1- أهمية التوقف

في حالة إن كان التوقف مهم ويوجد الكثير من المشاة على الطرق أو وجود حالة استثنائية من سيارات في طريق آخر وكانت السرعة عالية أو سيارات إنذارية من إسعاف أو مطافي أو غير ذلك فيجب أن يتم التوقف في حالة رؤية الإشارة الصفراء في المرور، وفي حالة التكملة في سير السيارة لتلك الحالات يمكن أن يتم اعتبارها قطع إشارة رسمية من قبل المرور.

2- التأكد من المسارات

يمكن أن يتم فتح الإشارة الصفراء في حالة الطريق الذي به انعطاف، وذلك لكي يتم التأكيد على السائق أنه يجب عليه الحذر جيدًا أثناء الانعطاف لعدم وجود أي حوادث في الأمر لا قدر الله، ولذلك ففي حالة حدوث أي مشكلة لعدم مراعاة السائق ذلك الأمر يعتبر قطع إشارة رسمية.

3- عدم مراعاة سرعة التغيير في الإشارة

يتم الحصول على الإشارة الصفراء في الغالب إنذارًا للحصول على الإشارة الحمراء خلال ثواني معدودة، ولذلك يجب على صاحب السيارة مراعاة اقتراب الضوء الأحمر وعدم تخطيه، وفي حال تخطيه يمكن أن يكون ذلك سببًا مخالفة وغرامة لقطع إشارة رسمية.

4- وجود خلل في الإشارة

يمكن أن يتم الحصول على مخالفة مع عدم وجود أي حالة من الحالات السابقة المذكورة للمخالفة على السائق، وفي تلك الحالة يمكن أن يكون هناك خلل في الإشارة، ويمكن أن يتم التقديم بطلب وشكوى للمرور السعودي عبر منصة أبشر لكي محو المخالفة المرورية.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية بالسعودية

في حالة الحصول على مخالفة مرورية عن طريق الخطأ أو لم يكن يعلم السائق سبب الحصول على المخالفة ولا يوجد عليه بالفعل أي مخالفات، فيمكنه أن يقوم بالاعتراض على المخالفة بكل سهولة من خلال الدخول إلى خدمات “المرور” في منصة أبشر بعد تسجيل الدخول إليها، واختيار “الاعتراض على المخالفة المرورية” واختيار المخالفة التي سيتم الاعتراض عليها مع تقديم السبب وإرفاق الأدلة التي تنفي تلك المخالفة.

يتعرض بعض السائقين إلى مشكلة في المرور، حيث يتم الحصول على غرامة ومخالفة دون وجود سبب يدعي ذلك، وقد يكون ذلك بسبب وجود الإشارة الصفراء، وقد تم توضيح كامل التفاصيل التي تفيد إمكانية الحصول على مخالفة في حالة وجود إشارة صفراء، وطريقة تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية مع تقديم الأدلة اللازمة لذلك.