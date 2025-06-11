الرياض - كتبت رنا صلاح - حققت منصات سعودي اون نجاحا كبيرا خلال موسم الحج لهذا العام حيث سجلت أكثر من 17 مليون مشاهدة هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في كيفية تغطية الفعاليات الدينية وجذب انتباه الجمهور العالمي.

«منصات عكاظ» تحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة خلال موسم الحج هذا العام

اتسمت تغطية منصات سعودي اون بالإبداع حيث استخدمت تكنولوجيا حديثة في نقل الأحداث مباشرة إلى الجمهور هذا الابتكار ساعد على توفير التفاعل المباشر بين المتابعين والفعاليات التي شهدها موسم الحج.

تفاعل جماهيري واسع

شهدت المنصات تفاعلا كبيرا من المتابعين من مختلف أنحاء العالم. المشاركة الفعالة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من منصات سعودي اون محور حديث بين المهتمين بالشأن الحج.

محتوى متميز ومتجدد

ركزت منصات سعودي اون على تقديم محتوى متنوع يتجسد في تقارير يومية ولقاءات مع شخصيات مؤثرة. هذا التنوع ساعد في إبقاء الجمهور على اطلاع دائم بما يجري في منى وعرفة.

الهام من هذا النجاح يشير إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التجارب الرقمية في الأحداث الكبرى تتجه الأنظار الآن نحو كيفية الاستفادة من هذه التجربة في عام الحج المقبل.