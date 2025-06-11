الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج عبر مطار جدة.

«الجوازات» تعتمد إجراءات مغادرة الحجاج في أولى رحلاتهم عبر مطار جدة

يأتي هذا الإنجاز في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة لضمان انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم أثناء الرحلة.

بدأت الاجراءات بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات بهدف تسهيل تلك العملية، مما يعكس الجهود الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للحجاج.

آليات جديدة لتسهيل السفر

استخدمت الجوازات نظاما حديثا يساعد على تقليل وقت الانتظار، مما مكن الحجاج من إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة.

تم وضع نقاط شبه أوتوماتيكية لمراقبة جوازات السفر، مما يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الحلول لمنظومة الحج.

وقد ساعد تنفيذ هذه الآليات في تقديم تجربة سلسة وفعالة للحجاج منذ وصولهم إلى المطار.

التعاون بين الجهات المعنية

تعاونت المديرية العامة للجوازات مع عدة جهات حكومية لضمان تنظيم العملية بشكل دقيق تم توزيع فرق عمل متخصصة في جميع أنحاء المطار لدعم الحجاج في جميع مراحل المغادرة يأتي ذلك تأكيدا على الالتزام بتقديم أعلى مستوى من الخدمة والراحة لضيوف الرحمن.

تحضيرات حج هذا العام

تؤكد الإجراءات المنفذة على جهود المملكة في استضافة المعتمرين والحجاج، حيث إن هذا العام يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الواصلين.

تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والأمنية خلال موسم الحج، مما يجعل الرحلة تجربة لا تنسى لجميع المشاركين.