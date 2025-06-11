نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.521 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.521) سلة غذائية في بلدتي سقبا وعين ترما بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.521) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها