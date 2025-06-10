نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات "بحّار2 " في محافظة ينبع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم، فعاليات "بحّار" في نسختها الثانية، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد، وذلك في خيمة الاحتفالات بكورنيش ينبع.

وتهدف الفعاليات، التي ينظّمها فرع وزارة البيئة في المنطقة بالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتستمر خمسة أيام، إلى إبراز أجود أنواع الأسماك، وتقديم أشهر المأكولات الشعبية البحرية بمشاركة الأسر المنتجة في ينبع، إلى جانب استعراض التنوع الحيوي في البحر الأحمر، بمشاركة نخبة من الصيادين المحليين؛ لمشاركة تجاربهم مع الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وتحتضن خيمة "بحّار" أكثر من (33) منفذًا للبيع، صُمّمت وفقًا للعمارة الحجازية الساحلية، إضافةً إلى جناح الأدوات البحرية الذي يضم قوارب الصيد والنزهة والمحركات البحرية بأنواعها، وجناح "أهل الحِرفة" لاستعراض وتعليم الحِرف اليدوية البحرية، تزامنًا مع عام الحِرف اليدوية 2025م، إلى جانب جناح “إحياء صنعة” الذي يعرض المنتجات التراثية للزوار بأسلوب عصري وحديث.

ويُقدّم "بحّار" فعاليات ترفيهية خاصة للأطفال، وجوائز وهدايا تذكارية من خلال مسرح الطفل، إضافة إلى إقامة ورش عمل يومية في مجال الثروة السمكية. وتشارك عدة جهات حكومية وخاصة، لاستعراض الفرص في مجال الخدمات اللوجستية والتمويلية للصيادين والمستثمرين في القطاع، للإسهام في تحسين الكفاءة الإنتاجية ودعم المواهب الوطنية الشابة لتعزيز قدراتهم