نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية "يبصرون" تنفذ حملة إزالة المياه البيضاء لحجاج بيت الله الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت جمعية يبصرون للعيون في تنفيذ حملة طبية متخصصة لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن مشروع "أبصر في مكة" الذي يهدف إلى تحسين جودة الرؤية لدى الحجاج وتحسين جودة الحياة لهم.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في منطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين وأطباء العيون السعوديين، ويتم استقبال الحالات التي تعاني من ضعف شديد في البصر نتيجة المياه البيضاء، وإجراء العمليات بشكل مجاني بالكامل، بدءًا من الكشف والتشخيص، وإجراء العملية والمتابعة بعدها.

وأكد مستشار الجمعية جزاء الدهاسي، أن الحملة تأتي استشعارًا من الجمعية بدورها الإنساني تجاه ضيوف الرحمن، واستمرارًا لمبادراتها التطوعية في مجال مكافحة العمى والأمراض البصرية، موضحًا أن الجمعية تستهدف إجراء أكثر من 200 عملية خلال موسم الحج.

وأضاف الدهاسي أن فرق الجمعية الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد الحالات، بالتنسيق مع البعثات الطبية المرافقة للحجاج، مبينًا أن العمليات تُجرى باستخدام أحدث التقنيات الجراحية لضمان أفضل النتائج.

يذكر أن جمعية يبصرون للعيون تُعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى العيون في المملكة، ونفذت العديد من الحملات الطبية داخل المملكة، استفاد منها آلاف المرضى في مختلف الفئات العمرية