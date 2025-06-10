"بقاع خضراء" مبادرة بيئية توعوية في مكة والمشاعر المقدسة

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أحمد جودة - القاهرة -

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة "بقاع خضراء" في مكة والمشاعر المقدسة؛ بهدف توعية ضيوف الرحمن بأهمية فرز النفايات والتخلص منها في المواقع المخصصة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية خلال موسم الحج، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز -قطاع البحث العلمي-، وذلك تعزيزًا للتعاون بين القطاع البلدي والمؤسسات الأكاديمية، وشاركت فرق متخصصة ومتطوعون من الجانبين في توعية الحجاج ميدانيًا بفصل النفايات العضوية عن غير العضوية، والالتزام بالإرشادات البيئية السليمة.

وأكدت الأمانة، أن المبادرة تأتي ضمن حملة "وطهّر بيتي"، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم النظافة والصحة العامة والوعي البيئي، مع إشراك مختلف شرائح المجتمع في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس صورة حضارية ومستدامة لمكة المكرمة وموسم الحج