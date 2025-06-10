نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجاج سلطنة عمان يشيدون بخدمات المملكة خلال موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان عن شكرهم العميق لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما حظوا به من رعاية واهتمام كبيرين طيلة موسم حج 1446هـ، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم عبر منفذ الربع الخالي، وتسلموا هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في لفتة تجسد ما توليه المملكة من عناية بالحجاج حتى لحظة وداعهم.

وأعرب الحاج قاسم بن سعيد الجعفري عن امتنانه لما وجده من تيسير في أداء المناسك، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأي عناء أو مشقة، بل حظي بالراحة والسكينة طيلة أيام الحج، مشيدًا بحسن التنظيم والخدمات المقدمة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على رعايتهما الكريمة، مثنيًا على جهود رجال الأمن خلال موسم الحج والاستقبال المميز في المنافذ البرية والجوية.

من جانبه أوضح الحاج محمد محمود الوهيبي أن موسم الحج هذا العام تميز بسلاسة التنقل بين المشاعر المقدسة، وتنظيم عالٍ شمل جميع مراحل الرحلة، مؤكدًا أن ما تم تقديمه من خدمات يُظهر حجم الجهود المبذولة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله-.

بدوره أكد الحاج حميد بن سعيد الوهيبي أن كلمات الشكر لا توفي المملكة حقها، مضيفًا: ما لمسناه هذا العام من سلاسة الحركة وسهولة التنقلات بين المشاعر يُعد من الجهود المباركة التي ندعو الله أن يثيب القائمين عليها، ونشكرهم على هذا التيسير والعناية الكريمة