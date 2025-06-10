الرياض - كتبت رنا صلاح - وزعت هيئةfood العطاء الخيري 60 ألف مغلف من اللحوم في عدة مناطق بالمملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الغذائي للأسر المحتاجة خلال الأيام المعدودة التي تسبق العيد هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم المجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر المتعففة.

توزيع 60 ألف مغلف لحوم في مدن المملكة العربية السعودية

تسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة إضافة إلى نشر روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يشكل توزيع اللحوم جزءا من برامج الهيئة المستمرة الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى كافة الفئات المحتاجة.

المناطق المستفيدة

توزعت المغلفات في مناطق متعددة شملت الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية حيث تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توزيع عادل وحصول كل من يحتاج إلى هذا الدعم على ما يفي احتياجاته.

دعوة للتفاعل الاجتماعي

تؤكد الهيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم هذه المبادرات، حيث تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للتفاعل والمساهمة في مشاريع مستقبلية مماثلة وقد أبدت العديد من الجهات استعدادها لدعم هذه الجهود في خطوة تبرز روح التعاون المجتمعي.

تستمر هذه المبادرة في التأكيد على دور الهيئة كمؤسسة داعمة للخير والرفاهية، وتعكس الأهداف السامية للتخفيف من معاناة الأسر ذات الحاجة.