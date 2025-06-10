الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مشاعر الحج هذا العام تطبيق تكتيكات جديدة في إدارة الزائرين خلال نفرة جمرات. حيث استعرضت قوى الطوارئ الخاصة تكتيكات مبتكرة تعرف بـ السهم والمثلث، وذلك بهدف تخفيف الازدحام وضمان سلامة الحجاج هذه الخطط تأتي في إطار سعي الجهات المعنية لحماية الزوار وتسهيل حركتهم.

تكتيكات الطوارئ الخاصة باستخدام السهم والمثلث لتخفيف كثافة الجمرات

يتضمن تكتيك السهم توجيه الحجاج في مسارات محددة بشكل يتماشى مع حركة الزوار هذا النظام يساهم في تفتيت الكثافة من خلال تقسيم الحجاج إلى مجموعات صغيرة، مما يسهل من انسيابية الحركة المسؤولون أكدوا أن هذا التكتيك يساعد في تجنب الزحام الخطير ويعزز من مستوى الأمان.

استراتيجية المثلث لتوزيع الحشود

أما عن استراتيجية المثلث، فقد تم تصميمها لتوزيع الحشود بشكل متساو على النقاط المحددة هذا التكتيك يتيح للأجهزة الأمنية والإسعافية التحرك بسهولة وسرعة، مما يعزز من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ إن وجدت التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الاستراتيجيات تعتبر من أهم وأحدث ما تم تبنيه في إدارة الحشود.

نجاح الخطة الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة والابتكارات في تكتيكات إدارة الحشود قد أثبتت نجاحها من خلال تقليل الزحام بشكل ملحوظ هذا العام الجهات المعنية تسعى إلى تطوير هذه الخطط لتكون أكثر فعالية في السنوات المقبلة، مما يضمن سلامة الحجاج ويعزز من تجربتهم في أداء الفريضة.