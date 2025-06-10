الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الجهات المعنية نجاح الحملات الرقابية على مرافقة الضيافة بمدينة جدة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والخدمة وقد تم تنفيذ الجولة الرقابية على عدد من المنشآت لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح.

1 852 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة خلال الحج

أشارت مصادر أن الفرق المختصة قامت بزيارة عدة مراكز ضيافة حيث تم تقييم مستوى النظافة وأساليب تقديم الخدمات وقد لوحظ اهتمام كبير من قبل الجهات المنظمة بضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة مما يعكس حرص الجهات الحكومية على تحسين صورة السياحة في المدينة.

معايير تقييم الخدمات

تضمنت الجولة العديد من المعايير الأساسية التي تشمل كفاءة الموظفين ومراعاة حقوق النزلاء كما تم تقييم المطاعم والمرافق الترفيهية لضمان تقديم تجربة متميزة للزوار وكانت النتائج إيجابية، حيث أبدى العديد من النزلاء رضاهم عن الخدمات

دور السياحة المحلية

تسعى المدينة جاهدة لتعزيز القطاع السياحي من خلال تطبيق معايير دقيقة للجودة تعتبر هذه المجهودات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية رائدة في المملكة مما يساهم في جذب المزيد من الزوار وتطوير الاقتصاد المحلي.

التفاعل مع الزوار

شهدت الجولة تفاعلاً ملحوظًا من قبل الزوار الذين عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة وأكدت الجهات المعنية أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري بهدف تحسين الخدمات والتأكد من تلبية احتياجات النزلاء بفعالية.