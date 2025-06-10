نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجاج دولة فلسطين يعربون عن سعادتهم بأداء فريضة الحج وزيارة المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع عدد من ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" من دولة فلسطين، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في المملكة، بمناسبة استضافتهم لأداء مناسك الحج هذا العام، وتمكينهم من زيارة الحرمين الشريفين، وأبرز المعالم التاريخية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأكد الحاج أحمد محمد محمود من دولة فلسطين، أن النجاحات التي تحقّقت في موسم الحج هذا العام، تُمثّل امتدادًا لنجاحات سابقة جسدتها قيادة المملكة، وجعلت من أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتهيئة كل السبل لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ليؤدي ضيوف الرحمن المناسك في أجواء إيمانية، وأمن وأمان.

وأعربت الحاجة فريال لطفي من دولة فلسطين، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتهم ضمن البرنامج للحج هذا العام، مؤكدة أن البرنامج يحظى بتقدير جميع الفلسطينيين خاصة، والمسلمين من دول العالم قاطبة، وأن مكرمة أداء الحج خفّفت من معاناتهم، ورسمت البسمة على محياهم، سائلة المولى عزّ وجلّ أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.

بدورها نوّهت الحاجة الفلسطينية سامية جمعة، بجهود المواطنات السعوديات المشاركات في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، ووصفت تلك الجهود التي شاهدتها في محطات رحلتها الإيمانية بأنها خطوة متميزة، تؤكد جدارة المرأة السعودية وأنها على قدر الثقة والفرصة التي مُنحت لها لخدمة الحجاج، وامتدادٌ للتطوّر الذي تشهده المملكة ودعم قيادتها الحكيمة للمرأة في هذه البلاد.

من جانبه، ثمّن الحاج محمد المغربي من دولة فلسطين، جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج بصورة متميزة سواءً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، وتقديمها كل سبل الراحة للحجاج المستضافين في البرنامج ليتفرغوا للعبادة، مبينًا أن البرنامج يشكّل امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المملكة على العناية بقاصدي الحرمين الشريفين من مختلف الجنسيات والفئات ورعايتهم، وتمكينهم من أداء الفريضة ضمن منظومة خدمات على أرقى مستوى، سائلًا الله تعالى أن يجزي كل من أسهم في هذا العمل خير الجزاء.

واستقبلت المدينة المنورة أمس، ضيوف البرنامج الذي تُنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البالغ عددهم (2443) حاجًا وحاجة من أكثر من (100) دولة، في آخر محطات رحلتهم الإيمانية بعد أدائهم مناسك العمرة، وفريضة الحج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لرعاية ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين