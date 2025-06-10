نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ حالة عمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها في منطقة تبوك توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والمتمثلة في المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بأطيب الذكريات، واستمرارًا لنهجها الراسخ منذ لحظة قدومهم وحتى مغادرتهم.

وعبّر الحجاج عن بالغ شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع متكاملة وخدمات متميزة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيدين بالتسهيلات الكبيرة التي أسهمت في أدائهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها وأرضها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يجعلها دائمًا حصنًا للإسلام والمسلمين