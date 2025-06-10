الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة داخل المملكة العربية السعودية، حاجتها إلى عدد كبير من العمال من كافة الجنسيات العربية من أجل العمل في عمليات الإزالة الجارية والتي تمثل الأحياء المستهدفة وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان الموجودة فيها عذخفز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل… السعودية تنفذ اكبر عمليات إزالة في محافظة جدة وتعلن حاجتها لآلاف العمال من الجنسيات العربية ..فيز مجانية قدم الان

تواصل لجنة الأحياء العشوائية كافة أعمالها وفقاً إلى الخطة التنفيذية المحددة من قبل في الجدول الزمني المعلن من قبل، مع تقديم كافة الخدمات للمواطنين في هذه الأحياء من خلال اللجنة أو مقرهم الإلكتروني.

ومن أبرز الخدمات الخاصة بهذه اللجنة، عملية نقل العفش والسلال الغذائية والخدمات الخاصة بالتسكين المؤقت والدائم وذلك يكون حتى استلام التعويضات أو السكن من قبل اللجنة الخاصة بالأحياء العشوائية في المملكة العربية السعودية.

خدمات لجنة الأحياء العشوائية

كما أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف مشروع تطوير الأحياء من أجل العمل على تحسين جودة الحياة وتسهيل الخدمات على السكان، ومن بين هذه الخدمات:

الخدمات التعليمية.

خدمات الإسكان.

خدمات الصحة.

كما تبلغ عدد الأحياء التي تمت إزالتها حوالي 32 حي وذلك كان وفقاً إلى الخطة المعلنة، وبالفعل تم الانتهاء منها، وتستمر الأعمال الميدانية حتى انتهاء الخطة تماما ورفع الأنقاض من كل مكان.

الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات

أوضحت لجنة سكان الأحياء العشوائية ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات والتي تكون كالآتي:

تقديم صورة من الصك أو ما يسمى بالوثيقة.

تقديم بيانات الشخص المالك.

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الذي يريد التعويض.

تقديم رقم الحساب البنكي.

عليك أن تضع اسم المالك رباعي ضمن الأوراق المحددة.

تقديم رقم بطاقة الأحوال.

تقديم المخالصات لكل شركات الكهرباء وشركة المياه وبنك التنمية مع صندوق التنمية العقارية.

تقديم صورة من الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل.

تقديم صورة من هوية الوكيل الوطنية.

تقديم صورة فاتورة الماء والكهرباء للمبنى.

تقديم صورة جوية للمبنى.

تقديم الرقم التوثيق الخاص بإخلاء المبنى وإرسالها عبر بوابة أمانة جدة الرقمية، وإتباع التعليمات والخطوات التي تكون موجودة أمامك.

مطلوب عمال من الجنسيات العربية

أوضحت اللجنة الخاصة بسكان الأحياء العشوائية أنهم بحاجة إلى عمال من كل الجنسيات العربية من أجل مواصلة أعمال الإزالة بجهد كبير، ويوجد الكثير من المميزات التي سوف تحصل عليها.

قدمت اللجنة عدة مميزات لا مثيل لها للعمال من كل الجنسيات العربية وهي أن تكون الفيزا مجاناً للمملكة العربية السعودية من أجل العمل بسرعة دون مشاكل ويمكنك التقديم الآن من أجل الحصول على مقابل مادي مغري بشأن هذه الوظائف للانتهاء من أعمال الإزالة.

ما هي الاحياء التي سيتم ازالتها في جدة؟

من بين الأحياء التي تم ويتم إزالتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، حي كيلو 14 الشمالي، وحي الجامعة، وحي القويزة، حي العزيزية، حي الرحاب، حي أم السلم، حي الروابي، ومنطقة بارك وحي الشرفية.

كيف اعرف ان الموقع عليه ازاله؟

من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتطوير الأحياء العشوائية من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم عليك أن تختار خدمة الاستعلام عن الأحياء التي يتم إزالتها، ويتم تحديد الموقع على الخريطة ثم إكمال البيانات.

كم عدد الاحياء في جدة؟