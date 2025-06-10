الرياض - كتبت رنا صلاح - فقد يشهد سعر الذهب اليوم انخفاض ملحوظ في التعاملات اليوم فقد وهي واحدة من الأمور التي تختلف من اليوم لآخر نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية الخاصة بالدولة، كما أنها تعتبر واحدة من المعادن التي يمكنك الاستثمار من خلالها، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق بالمملكة العربية السعودية.

سعر جرام الذهب بسوق السعودية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عيارات 24 و22 و21

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق السعودية:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 400.62 106.83 سعر جرام الذهب عيار 22 367.23 97.93 سعر جرام الذهب عيار 21 350.54 93.48 سعر جرام الذهب عيار 18 300.46 80.12 سعر جرام الذهب عيار 14 233.69 62.32 سعر أونصة الذهب بيع 12,460.58 3,322.82 سعر أونصة الذهب شراء 12,464.33 3,323.82

سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية

تعتبر السبائك واحدة من الطرق التي يمكنك من الاستثمار من خلالها، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية سعر سبائك الذهب اليوم في الأسواق السعودية:

احجام سبائك الذهب السعر بريال السعر بدولار سبيكة ذهب 1 جرام 440.68 117.51 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 1,051.62 280.43 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 2,083.21 555.52 جنيه الذهب 8ج عيار 21 3,365.19 897.38 جنيه الذهب 8ج عيار 22 3,525.44 940.12 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,845.93 1,025.58 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 4,118.35 1,098.23 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 8,180.62 2,181.50 سعر سبيكة الذهب أوقية 12,168.66 3,244.98 سبيكة الذهب نصف أونصة 6,373.58 1,699.62 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 12,684.87 3,382.63 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 20,311.32 5,416.35 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 40,542.52 10,811.34 سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 4,803.56 1,280.95 سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 403,422.10 107,579.23 سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 202,071.61 53,885.76

الذهب يعتبر من أثمن المعادن التي يمكنك الاستثمار من خلالها، كما أنها تعتبر واحدة من المعادن التي تحافظ على القيمة المالية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة سعر أعيرة الذهب اليوم في الأسواق المصرية مع توضيح سعر سبائك الذهب اليوم.