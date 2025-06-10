الرياض - كتبت رنا صلاح - في الفترة الأخيرة صار الكثير من المواطنين من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من متابعة أحوال الطقس بشكل يومي للتعرف على التغييرات التي طرأت في الجو، حيث إن السعودية كانت تشهد خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الجو وسوف نعمل من خلال موقعنا سعودي أون من عرض ما توقعه المركز الوطني للأرصاد اليوم.

تحذير عاجل من طقس الرياض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عواصف رملية ورياح قوية متوقعة

من المتوقع أن تشهد الرياض اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بالنهار ما يعني أنه يلزم الإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة، وقد يشهد الليل طقس جاف ورطوبة متدنية جدًا لهذا يجب على مواطني الرياض الحرص وتناول المرطبات.

حالة الطقس اليوم المتوقعة في المملكة

أشار المركز الوطني للأرصاد وجود ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما قد تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، ايضًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات في منطقتي جازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية اليوم في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، بالنسبة إلى ارتفاع الأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، أما عن حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والاوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

من خلال الجدول التالي سوف نتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية في مدن المملكة:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية

مكة 45 32 30 صحو

المدينة المنورة 45 31 20 رياح نشطة

الرياض 45 30 15 عوالق ترابية

جدة 41 28 80 صحو

بريدة 44 26 15 رياح نشطة / أتربة مثارة

حائل 38 23 15 رياح نشطة

الباحة 31 21 65 صحو إلى غائم جزئي

عرعر 42 26 15 رياح نشطة / أتربة مثارة

المجمعة 44 25 20 رياح نشطة / أتربة مثارة

وادي الدواسر 45 28 15 رياح نشطة / أتربة مثارة

الدوادمي 42 27 15 رياح نشطة / أتربة مثارة

شرورة 42 28 20 صحو

الدمام 46 28 70 رياح نشطة / أتربة مثارة

أبها 32 19 65 سحب رعدية / رياح نشطة

تبوك 38 24 40 صحو

طريف 39 22 20 رياح نشطة / أتربة مثارة

الطائف 36 24 30 رياح نشطة

القنفذة 38 27 80 عوالق

ينبع 41 25 85 رياح نشطة / أتربة مثارة

تشهد المملكة اليوم بحسب توقعات المركز الوطني درجات حرارة مرتفعة بالنهار لهذا ينصح المواطنين بشرب السوائل الباردة وتناول المرطبات التي تساعد على انعاش الجسم مع التأكد من تبريد المكان المتواجد به، وارتداء الملابس الخفيفة