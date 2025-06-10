الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت الشركة السعودية للكهرباء في توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة، وكشفت الشركة إنه من الممكن أن يكون هناك بعض المتطلبات لتوصيل الكهرباء للوحدات السكنية دون امتلاك صكوك الملكية، وذلك وفي هذا المقال وعبر موقعنا المميز سعودي أون سنتعرف ونكشف متطلبات توصيل الكهرباء للوحدات السكنية بدون صكوك الملكية.

قرارات هامة حول متطلبات توصيل الكهرباء للوحدات السكنية بدون صكوك الملكية رسميا

كشفت وزارة الكهرباء السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان إن هناك بعض المتطلبات الهامة لتوصيل الكهرباء للوحدات السكنية بدون صكوك الملكية وهي الشروط والمتطلبات التي نسردها فيما يلي:

عدم امتلاك أي عداد كهرباء باسم المتقدم في أي مسكن آخر في أي منطقة في السعودية.

عدم امتلاك وجود صك الملكية.

التعهد بتقديم صك الملكية في عام من تاريخ توصيل الخدمة.

يجب أن يتوافق البناء مع الأنظمة المخصصة لذلك بالسعودية.

عدم إقامة أي وحدة سكنية على الأراضي المخصصة للخدمات العامة والمرافق أو الأراضي المنزوعة الملكية.

ألا يكون الوحدة السكنية أقيمت على الأراضي الحكومية التي يحظر امتلاكها أو الأراضي المعرضة للأخطار البيئية.

عدم إقامة الوحدة السكنية مقامة على أراضي غير حكومية معرضة للأخطار البيئية المختلفة.

طرق دفع الفاتورة الكهربائية في السعودية

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على توفير المساعدات للحصول على تجربة ميسرة للمستخدمين وهي التي ستتيح للمشتركي إمكانية سداد الفواتير من خلال القنوات المختلفة وأبرزها:

السداد من خلال شيك بنكي من خلال البنوك المتعاقدة.

الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.

الدفع باستخدام أجهزة الصراف الآلي المنتتشرة في جميع المناطق.

السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال بوابة الشركة الرسمية عبر الإنترنت.

انتهينا من سرد إليكم متطلبات توصيل الكهرباء للوحدات السكنية بدون صكوك الملكية بجانب طرق دفع الفاتورة الكهربائية حسب ما كشفته الشركة السعودية للكهرباء بشكل رسمي.