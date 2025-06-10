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أحمد جودة - القاهرة - بطاقات تهنئة الحجاج: تصميمات راقية مكتوب عليها "حج مبرور" بمناسبة عودة الحجاج من موسم حج 2025، طاقات تهنئة بالحج.صور تهنئة الحجاج، عبارات حج مبرور وسعي مشكور، أدعية للحاج عند عودته الحج هو الركن الخامس من الأركان التي يقوم عليها الإسلام، وفرض الله تعالى الحج على المسلمين مرة واحدة لمن استطاع منهم، فيأتي المسلمون من كل أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، ويغسل المسلم من ذنوبه ويرجع كما ولدته أمه.

عبارات تهنة للحجاج 2025

ينشغل المسلمون بتجهيز عبارات تهنئة بمناسبة الحج، لكي يقدمونها للحجاج فور عودتهم من المملكة العربية السعودية، وغادر الحجاج مكة أمس الإثنين الموافق ثالث أيام التشريق 13 ذي الحجة 1446، لانتهاء موسم الحج رسميا بأداء جميع المناسك، ولذلك يرغب المسلمون في تهنئة الحجاج بأرق العبارات والدعوات التي يتشاركون بها فرحة الحجاج بإتمام فريضة الحج.

عبارات تهنئة بمناسبة الحج

ولكل من يتساءل كيف نبارك لمن حج؟ فقد كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، تهنئة القادم من السفر والسلام عليه ومعانقته ومصافحته وصنع وليمة له تسمى النقيعة، وكل ذلك كان مستحب في حق كل قادم من سفر، خاصة سفر الحج، والقادم من غزو في سبيل الله تعالى.

عبارات تهنة للحجاج 2025

وعن تهنئة العائد من السفر، قالت عائشة رضي الله عنها: "قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي يجر ثوبه فاعتنقه وقبله"، ولذلك فالتهنئة مستحبة في حق القادم من السفر وتكون بأجمل العبارات مثل الحمد لله الذي سلمك أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، وغيرها من عبارات تدل على الاستبشار بقدوم المسافر أو الحاج، ومن عبارات تهنئة بمناسبة الحج نرصد ما يلي:

عبارات تهنئة بمناسبة الحج