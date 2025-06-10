الرياض - كتبت رنا صلاح - عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج لعام ١٤٤٦هـ بكل سهولة وأمان وسط العديد من الخدمات المتكاملة التي قدمتها المملكة،غادر إلى المدينة المنورة ضيوف الرحمن من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة،والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،وكان عددهم ٢٤٤٣ حاج وحاجة من ١٠٠ دولة من العالم كله،وذلك من أجل زيارة المسجد النبوي الشريف.

بعد أداء مناسك الحج…ضيوف برنامج خادم الحرمين من الحجاج

وقد أعرب الحجاج من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن بالغ سعادتهم بعد أداء مناسك الحج بكل سهولة وأمان على مشعر عرفات ومنى والمزدلفة،ثم بعد ذلك قضاء أيام التشريق ورمي الجمرات في مشعر منى حتى أداء طواف الوداع،وقد تقدموا بخالص الشكر إلى القيادة السياسية الحكيمة في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وسمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد ورئيس مجلس الوزارء،وذلك على ما قدموه من خدمات كثيرة أثناء أدائهم مناسك الحج توفير لهم كل الاحتياجات من أجل موسم حج آمن دون مشقة أو عناء.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن نجاح موسم الحج هذا العام ١٤٤٦هـ،وذلك بعد تطبيق الكثير من القرارات الهامة التي كانت تعمل على مصلحة كافة ضيوف الرحمن.