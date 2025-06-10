الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية يمثلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية،عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من متصفح شهر يونيو الجاري،ويطبق هذا القرار على كافة المنشآت والقطاع الخاص،ويحظر العمل في وقت من ١٢ ظهراً إلى ٣ مساءاً.

المملكة تعلن حظر العمل تحت أشعة الشمس من منتصف الشهر الجاري

وقد وجهت الوزارة الدعوة إلى كافة أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل،مع مراعاة تطبيق القرار الصادر من المملكة،وهذا يساعد على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة مع الحد من نسبة الإصابات والأمراض الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس،وهذا يعكس حجم الزيادة الإنتاجية.

وقد نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليل توعية شامل عن الوعى الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والدليل الإرشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن مرتفعة الحرارة،وذلك بهدف توعية أصحاب المنشآت بخطورة هذا الأمر

ويأتي ذلك القرار في ظل حرص المملكة في الحفاظ على سلامة العاملين مع تجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية،مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.