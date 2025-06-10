الرياض - كتبت رنا صلاح - اهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بالتعرف على تفاصيل صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، حيث تشكل التصاريح والتأشيرات الخاصة بالمقيمين في المملكة أهمية كبيرة لدى عدد من المقيمين والمواطنين بخصوص التعرف على صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين، وذلك حتى لا يتم تعرض المقيم للمشكلات في حالة انتهاء تأشيرة الإقامة، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض وتوضيح تفاصيل طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة مقيم 2025 بخطوات بسيطة للمقيمين والمنشآت.

استعلم الآن: صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة مقيم 2025 بخطوات بسيطة للمقيمين والمنشآت

يسمح المقيمين على أرض المملكة بالإضافة إلى المواطنين السعوديين الاستعلام والتعرف على تفاصيل صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة مقيم التابعة للجوازات السعودية، وسنقوم عبر السطور التالية بشرح طريقة الاستعلام عبر منصة مقيم كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة مقيم الإلكترونية “من هنا“.

اختر “التحقق من التأشيرات”.

يجب أن تقوم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “دخول”

عبر قائمة التحقق من التأشيرات اختر “الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة”.

اكتب بيانات المقيم الذي تريد الاستعلام عن تأشيرته.

ادخل تاريخ الميلاد.

انقر على أيقونة “استعلام”.

سيتم توضيح مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالمقيم.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر

يمكن أن يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بأي مقيم في المملكة بطريقة إلكترونية سريعة تقدمها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وسنقوم بعرض وتوضيح خطوات الاستعلام عن التأشيرة كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

اختر أيقونة “أبشر أفراد”.

قم بإدخال وكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف الخاص بك.

من خلال الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “الجوازات”.

توجه إلى أيقونة “خدمات المكفولين”.

اختر “الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة”.

قم بكتابة رقم تأشيرة الإقامة الخاصة بالمقيم الذي تريد الاستعلام عنه.

انقر على أيقونة “استعلام”.

سيتم توضيح مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه من أجل مد أو زيادة مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بأي مقيم في المملكة يجب أن تتم قبل نهاية التأشيرة الحالية بفتره زمنية أقصاها سابعة أيام، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المقيم حامل لجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.