الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد موسم حج 1446 هجرياً تقديم 1.47 مليون خدمة وقائية و200 ألف تدخل صح يظهر هذا الرقم الجهود الكبيرة التي بذلتها الخدمات الصحية لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال فترة الحج تستعد الجهات المعنية بجهود مكثفة لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للحجاج.

1 47 مليون خدمة وقائية و200 ألف تدخل صحي خلال حج 1446

تعمل الجهات الصحية على توفير خدمات طبية وقائية تتضمن التطعيمات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الحجاج تأتي هذه الخدمة ضمن إطار الخطة السنوية لضمان صحة وسلامة الحجاج خلال مناسكهم.

التدخلات الصحية

أكثر من 200 ألف تدخل صحي تم تقديمه وأكثر من 1 47 مليون خدمة وقائية يشمل ذلك خدمات الإسعافات الأولية والعلاج للمشكلات الصحية الطارئة يفيد الأطباء بأن هذه الجهود تعتمد على تجهيز الفرق الطبية بالخبرات اللازمة والأدوات الحديثة لضمان تقديم الرعاية المثلى.

أهمية الاستعداد المبكر

تؤكد الجهات الصحية على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج حيث يتم تجهيز نقاط طبية في مختلف المواقع هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الأمان الصحي للحجاج خلال تأديتهم الشعائر.

تشير هذه الأرقام إلى النجاح الكبير الذي حققته الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وهي رسالة قوية عن الالتزام بالصحة العامة وسلامة الزوار.